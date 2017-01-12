Lady Miners get conference road win over Modeltowners

GIRLS HS BASKETBALL
Negaunee 54 Gwinn 23
Ishpeming 78 Iron Mountain 46
Republic-Michigamme 47 Hannahville 23
Stephenson 48 Menominee 64
Escanaba 53 Kingsford 58
BOYS HS BASKETBALL
Kingsford 47 Gladstone 85
Republic-Michigamme 77 Hannahville 14
West Iron County 42 Calumet 38
Chassell 48 L’Anse 55
Dollar Bay 71 Hancock 65
Jeffers 56 Lake Linden-Hubbell 60
Ewen-Trout Creek 71 Watersmeet 51
Carney-Nadeau 67 Mid-Peninsula 54
GLIAC WOMEN’S BASKETBALL
Michigan Tech 66 Wayne State 64
Northern Michigan 60 Saginaw Valley State 67
GLIAC MEN’S BASKETBALL
Michigan Tech 63 Wayne State 58
Northern Michigan 82 Saginaw Valley State 76